Adolescente denuncia mãe por forçá-la a beber cerveja para ficar com homem em distrito de Chupinguaia

No começo da noite do último sábado, 6, compareceu no quartel da Polícia Militar de Chupinguaia, uma adolescente de 14 anos, juntamente com seu tio por parte de mãe, alegando que na noite anterior, sua mãe queria forçá-la a ficar com um homem identificado por R., ao qual ela não o conhecia.

Ainda segundo a vítima, diante da recusa, a mãe deu a ela três cervejas da marca Skol em garrafa, após tomar a bebida, ficou bêbada e foi dormir, mas acordou de madrugada, sem roupas com o suspeito mantendo relação sexual com ela sem o seu consentimento.

Que após brigar com o suspeito, ameaçando gritar por socorro, o homem parou o ato sexual e foi embora. A menor alega que a mãe queria que ela ficasse com o homem porque ele estava pagando cerveja para todo mundo.

A adolescente se prontificou a fazer exames para constatar quaisquer vestígios que possa não só comprovar que houve o ato, como identificar o suspeito. Ela disse que homem não usou preservativos. O caso teria começado em uma lanchonete e a proprietária se prontificou em fornecer imagens para a polícia.

A mãe da adolescente nega as acusações, garante que R., não dormiu na casa e que foi embora ao amanhecer do dia para o estado de Mato Grosso. A mãe alega ainda que a filha ingere bebidas alcoólica contra vontade dela, bem como mantém relações escondido com vários homens.

Que sabe disso porque pegou algumas conversas através do Instagram.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que deverá investigar o caso.