Homem agride ex-companheira e polícia encontra drogas e pés de maconha na casa do suspeito em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 8, uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar em Vilhena.

A guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento de rotina quando foi acionada para atender denúncia de agressão e ameaça na Rua 8003, no bairro Residencial Alvorada.

No local, os militares conversaram com a vítima, identificada pelas iniciais L.R.A., que relatou ter mantido um relacionamento de aproximadamente 14 anos com C.C.G. Inconformado com o fim do relacionamento, o homem teria iniciado uma série de agressões e ameaças contra a ex-companheira.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, na manhã desta segunda-feira, C., chegou ao local em uma motoneta Biz de cor preta, invadiu a residência da ex e, diante de testemunhas, passou a ofendê-la verbalmente com palavras de baixo calão. Em seguida, desferiu socos, chutes e tentou enforcar a vítima. A agressão só foi interrompida pela intervenção do filho da mulher, momento em que o suspeito fugiu.

Durante diligências, os policiais foram até a residência do suspeito, localizada na Avenida Pedro Diniz da Costa, no bairro Bela Vista. A mãe de C., autorizou a entrada da guarnição, e já da garagem foi possível visualizar a motoneta utilizada na ação.

No interior do imóvel, os militares encontraram aproximadamente 500 gramas de maconha escondidas em uma sacola plástica, outras 200 gramas em uma gaveta, dois rolos de papel filme e, no quintal, diversos pés de maconha em cultivo.

A mãe do suspeito admitiu ter conhecimento das drogas e informou que, a mando do filho, chegou a destruir uma balança de precisão usada para o fracionamento do entorpecente.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

C., que possui histórico de envolvimento em crimes e condenações anteriores, não foi localizado.

Um advogado foi chamado e acompanhou o desfecho da ocorrência, declarando-se representante legal de L., mãe do suspeito.