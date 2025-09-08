Mais de 31 mil novas identidades aguardam retirada nos postos de atendimento em RO; em Vilhena são quase 1.000 “esquecidos”

Desde a implantação da Carteira de Identidade Nacional (CIN) em Rondônia, em dezembro de 2023, já foram emitidos 281.074 documentos em todo o estado.

No entanto, 31.578 CINs ainda aguardam retirada nos postos de atendimento distribuídos pelos 52 municípios.

O governo de Rondônia alerta a população sobre a importância de buscar o documento, já que a CIN é o novo modelo de identidade válido em todo o país, reunindo em um só documento dados essenciais, como CPF, título de eleitor e carteira de trabalho.

O governador Marcos Rocha reforçou que a retirada garante não apenas praticidade, mas também segurança jurídica. “O novo modelo de identidade representa um avanço importante para a cidadania e a modernização dos serviços públicos. A Carteira de Identidade Nacional traz mais segurança e praticidade ao reunir diversas informações em um único documento. É essencial que todos que já solicitaram a CIN façam a retirada nos postos de atendimento, para que possam ter acesso aos benefícios que ela proporciona”.

MUNICÍPIOS COM DOCUMENTOS PENDENTES

Em Porto Velho, 8.713 CINs aguardam retirada, sendo o município com maior número de documentos disponíveis. Em Ji-Paraná, são 1.897; Ministro Andreazza 1.421; Guajará-Mirim 1.243; e Primavera de Rondônia 1.213 documentos esquecidos.

Nos demais municípios, as quantidades variam. Ariquemes: 1.114 documentos, Vilhena: 995, São Miguel do Guaporé: 953, Rolim de Moura: 955, Cacoal: 797, Nova Mamoré: 638, Pimenta Bueno: 608 e Mirante da Serra: com 606 documentos aguardando retirada. O levantamento mostra que até mesmo municípios menores têm documentos disponíveis, como Vale do Paraíso (16), Rio Crespo (19), Nova União (39) e Pimenteiras do Oeste (46).

ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO

O secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Vital, lembrou que os documentos já estão prontos e à disposição da população. “O governo de Rondônia para garantir agilidade na emissão da CIN e ampliar o acesso da população a esse documento. Agora, é fundamental que os cidadãos façam a retirada, pois a CIN tem validade nacional e facilita a utilização de diversos serviços públicos e privados, trazendo mais eficiência e segurança para todos”, ressaltou o secretário.