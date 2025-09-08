Rádio Patrulha prende homem com drogas e canivete na Praça do Geraldão em Vilhena

Na tarde desta segunda-feira, 8, a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de comercializar drogas nas dependências da Praça do Geraldão, localizada no bairro Alto Alegre, em Vilhena. O local é conhecido das autoridades como ponto de consumo e tráfico de entorpecentes.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, durante patrulhamento tático, a guarnição recebeu informações de que um indivíduo trajando camiseta do Flamengo, calça escura e boné preto estaria circulando pela praça em uma bicicleta elétrica preta vendendo drogas.

O suspeito, identificado pelas iniciais N.P.S., foi localizado pela equipe e demonstrou comportamento suspeito ao notar a presença policial, mantendo a cabeça baixa e aparentando inquietação. Diante da situação, os militares realizaram a abordagem.

Na busca pessoal, foram encontrados em suas vestes um canivete de inox, um celular Motorola G30 verde, R$ 30,00 em dinheiro e, escondidos na pala do boné, nove invólucros plásticos com substâncias entorpecentes: uma porção de pó branco aparentando ser cocaína, uma porção de maconha e sete pedras de crack.

Conhecido no meio policial, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.