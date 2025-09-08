Rondônia define grupos do Estadual de Base em arbitral com presença da CBF

Na última sexta-feira, 5, foi realizado o arbitral que definiu os detalhes do Campeonato Estadual de Futebol de Base, com a presença de dirigentes de clubes rondonienses, representantes da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) e participação especial de Bruno Costa, diretor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A competição terá início no final de setembro, com tabela e regulamento a serem divulgados ainda nesta semana. Ao todo, 11 equipes confirmaram presença nas categorias Sub-11, Sub-15 e Sub-17.

No Sub-15, a divisão dos grupos ficou definida da seguinte forma:

Chave A: Genus, Brazuca, Rondoniense e Gazin Porto Velho

Chave B: Rolim, Guaporé, Atlético Cacoal e Saint German

Chave C: União Cacoalense, Espigão e VEC

Já no Sub-17, os grupos foram organizados assim:

Chave A: Genus, Brazuca, Rondoniense e Gazin Porto Velho

Chave B: Saint German, Ji-Paraná e Atlético Cacoal

Chave C: União Cacoalense, Espigão e VEC

Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em jogos de ida, com as duas melhores de cada grupo avançando à fase seguinte. Além disso, durante a competição, será montada uma seleção com os destaques de cada categoria, que representará Rondônia em partidas contra o estado do Acre.

O encontro foi conduzido pelo diretor de Bases da FFER, Natal Pimenta Jacob, o “Natalzinho”, que recentemente assumiu a direção geral das categorias de base até o Sub-20. Ele esteve acompanhado dos diretores Almir Belarmino e Fabrício Medeiros Costa. Na abertura, o presidente da FFER, Heitor Costa, destacou a importância da valorização do futebol de base no estado e o apoio que a federação tem destinado aos jovens atletas.