Adolescente é apreendido após roubo de bicicleta em Vilhena

Na noite de quarta-feira, 10, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo de bicicleta na BR-174, nas proximidades do Parque Ecológico, em Vilhena.
No local, os militares encontraram o pai da vítima segurando uma testemunha identificada apenas como H. Durante a abordagem, H. negou participação direta no crime, mas revelou conhecer o autor, apontando que o responsável seria o menor C.E.S.G., além de indicar o endereço dele.
A vítima, identificada como T., relatou que transitava com sua bicicleta marca GIOS 4TRIX, de cor branca, nas imediações do Park Shopping Vilhena, quando foi surpreendida pelo adolescente. O suspeito teria empurrado a vítima violentamente, provocando a queda, e em seguida passou a gritar, subtraindo a bicicleta.
Diante das informações, a guarnição deslocou-se até a residência do suspeito. Ao chamarem pelo nome, o menor atendeu e foi prontamente reconhecido pela vítima. Questionado sobre a bicicleta, ele confessou o roubo e informou que havia escondido o veículo na parte interna do imóvel, de forma que não fosse visível da rua.
Em depoimento, o adolescente ainda revelou ter abandonado outra bicicleta, marca COLLI, de cor roxa, nas proximidades da rotatória do Park Shopping. Segundo ele, este veículo havia sido furtado momentos antes, por volta das 18h, na escola Maria Arlete.
Na sequência, uma segunda guarnição da PM foi acionada e recuperou o segundo bem. A mãe do infrator compareceu à UNISP durante o registro da ocorrência e acompanhou os procedimentos legais.
As duas bicicletas foram recuperadas e apresentadas na delegacia, junto com o adolescente, que permaneceu à disposição da Justiça.