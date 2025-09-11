Chupinguaia se prepara para a 13ª Festa de Laço Comprido com competições e grandes shows nacionais

Chupinguaia será palco, a partir de 3 a 5 de outubro da 13ª Festa de Laço Comprido, evento que marca também a final do 4º Campeonato Municipal de Laço.

Tradicional no calendário cultural do Cone Sul de Rondônia, a festa deve reunir dezenas de competidores, oferecer premiação atrativa e ainda trazer grandes atrações musicais.

A programação esportiva inicia às 8h com a disputa da Taça Cidade, que contempla as categorias Profissional, Semiprofissional, Amador e Laço Equipe.

As premiações variam de R$ 2 mil a R$ 4 mil, de acordo com o desempenho. Também haverá provas individuais por força (A, B e C) e modalidades de Dupla, com destaque para o Duelo Rei do Chupinguaia, que garantirá R$ 5 mil em prêmios e deve atrair competidores de toda a região.

Além das disputas, a festa contará com categorias especiais como Patrão, Pai e Filho e Pia Gurí, valorizando a tradição familiar no esporte.

Para completar a programação, o público poderá prestigiar dois grandes shows nacionais, entre os mais aguardados estão o Grupo Tradição e o fenômeno do momento, o Pancanejo, prometendo agitar as noites da festa.

Com pacote promocional de R$ 1.600 para os competidores, a organização reforça que todas as normas de segurança serão seguidas, incluindo exames dos animais com acompanhamento do Idaron.

A locução comercial fica na direção de Luiz Henrique, (Cobra), expectativa é de que os domingos finais reúnam grande público e consolidem mais uma edição de sucesso da Festa de Laço Comprido de Chupinguaia.

Informações: João Neto (69) 99370-4918 – Juares (69) 99319-4973 – Toninho (69) 99369-7043.

