Comandante-Geral da PM de Rondônia visita Vilhena para discutir estratégias de segurança

O Comandante-Geral da Polícia Militar de Rondônia, Coronel Régis Braguin, estará em Vilhena nos dias 17 e 18 de setembro de 2025 para uma série de compromissos oficiais voltados ao fortalecimento da segurança pública e à aproximação com a sociedade.

Na quarta-feira (17), às 19h, Braguin participará de uma Audiência Pública na Câmara de Vereadores de Vilhena. O encontro, que seguirá até 21h40, terá como tema o Enfrentamento ao Crime Organizado em Rondônia, com ênfase na região do Cone Sul.

A iniciativa busca promover o diálogo entre autoridades, especialistas e representantes da comunidade, visando encontrar soluções conjuntas para os desafios da segurança.

Já na quinta-feira (18), o Coronel marcará presença no Encontro de Pais do Colégio Tiradentes – Edição Vilhena, que acontecerá no auditório da Faculdade FAVOO, na Avenida Liliana Gonzaga, 1265, bairro Bela Vista.

O evento será realizado das 19h às 21h30, proporcionando um espaço de diálogo entre a gestão escolar, familiares e a Polícia Militar sobre a formação educacional e cidadã dos alunos.

Além dessas atividades, a agenda do Comandante-Geral inclui visitas a veículos de imprensa e reuniões com autoridades locais, reforçando a importância da integração entre a corporação, o poder público e a comunidade.