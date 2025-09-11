Deputada Cristiane Lopes marca presença em encontro com TJRO, MP e TCE

A deputada federal Cristiane Lopes participou de um encontro institucional em Porto Velho. A reunião contou com a presença de representantes do Tribunal de Justiça (TJRO), Ministério Público (MP), Tribunal de Contas do Estado (TCE), além de outros senadores, deputados federais, magistrados e representantes de entidades.

O evento teve como objetivo aproximar o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e os parlamentares de Rondônia, promovendo o diálogo sobre pautas comuns que afetam a sociedade.

Para Cristiane Lopes, o respeito entre os órgãos é essencial para garantir avanços. “Rondônia demonstra uma harmonia ímpar entre os Poderes, que têm buscado aprimorar ações, estabelecer metas e atuar em sintonia para beneficiar o nosso povo.”, concluiu.