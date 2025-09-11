Deputada Dra. Taíssa pede revitalização da rede elétrica na escola Salomão Justiniano Melgar Guajará-Mirim

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou, na Assembleia Legislativa, a Indicação nº 14031/25 à Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), solicitando a revitalização completa da rede de fiação elétrica da Escola Estadual de Ensino Fundamental Salomão Justiniano Melgar – extensão localizada no distrito de Surpresa.

Segundo relatos da comunidade, a unidade escolar não passou por adequações elétricas compatíveis com a demanda atual. A situação levou a uma sobrecarga causada pela ligação de todos os aparelhos de ar-condicionado em uma única rede de energia, o que ocasionou curto-circuito e queima da fiação. Como consequência, os alunos e servidores ficaram sem climatização, em um ambiente de ensino prejudicado pelas altas temperaturas da região amazônica.

A parlamentar destacou que o problema vai além do desconforto térmico, representando também risco de acidentes para estudantes, professores e demais profissionais. “É fundamental garantir um espaço seguro e digno para o processo de ensino e aprendizagem. A revitalização elétrica vai assegurar não apenas o conforto, mas a proteção de todos que frequentam a escola”, afirmou Dra. Taíssa.

Com a solicitação, a deputada reforça seu compromisso com a educação e com a segurança das comunidades escolares em Rondônia. “É o recurso do povo, voltando para o povo”, concluiu.