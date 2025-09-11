Fisioterapeuta vilhenense participa de curso em Porto Alegre sobre complicações e feridas cirúrgicas

A fisioterapeuta Angelica Labajos, da clínica Arte de Cuidar, localizada ao lado do Senac, participa nos dias 12 e 13 de setembro, do Curso de Avaliação e Tratamento de Complicações e Feridas Cirúrgicas, em Porto Alegre (RS).

O evento é organizado pela especialista Renata Maranon e tem como foco a atualização de profissionais da saúde que atuam diretamente no acompanhamento de pacientes em pós-operatório. O curso reúne médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros integrantes de equipes multidisciplinares.

Durante a programação, serão abordados protocolos e condutas para prevenção e tratamento de intercorrências após cirurgias, além de práticas sobre avaliação clínica de feridas, manejo de complicações e recursos terapêuticos disponíveis.

Entre os principais temas em destaque estão cicatrização, infecção de ferida operatória, necrose, deiscência de sutura e estratégias de prevenção de complicações em procedimentos cirúrgicos plásticos e reparadores.

A participação de Angelica Labajos reforça o compromisso da clínica Arte de Cuidar em oferecer atendimento especializado e atualizado, com base em protocolos modernos de reabilitação e cuidados pós-operatórios.