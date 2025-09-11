Homem é perseguido e quase agredido por ocupantes de camioneta em Vilhena

Na noite de quarta-feira, 10, por volta das 20h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência na Avenida Marechal Rondon, saída para Porto Velho, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, os policiais entraram em contato com um homem identificado como W., funcionário de um posto de combustível, que relatou ter sido vítima de perseguição e tentativa de agressão.

De acordo com o comunicante, ele se deslocava com sua motocicleta em direção a uma propriedade rural, quando percebeu que uma camioneta de cor branca passou a segui-lo, repetindo suas manobras de aceleração e desaceleração por aproximadamente 10 km, nas proximidades do Posto Parada Grande (antigo Posto Gaúcho).

Temendo pela própria segurança, W., entrou em uma via lateral, mas foi novamente acompanhado pelo veículo suspeito. Em determinado momento, ao parar para tentar entender a situação, três homens desceram da camioneta e avançaram contra ele em atitude agressiva.

Assustado, o trabalhador abandonou a motocicleta e fugiu a pé, adentrando em uma área de mata, onde afirma ter perdido os sentidos por breve período. Ao recobrar a consciência, correu até a rodovia e conseguiu ajuda com um caminhoneiro, que o levou de volta até a cidade, deixando-o nas imediações do posto onde trabalha.

Com a chegada da Polícia Militar, a vítima retornou ao ponto inicial dos fatos, onde sua motocicleta Yamaha Ténéré 250, de cor azul, foi encontrada estacionada, juntamente com sua mochila e pertences pessoais.

Entretanto, a chave de ignição e o celular não foram localizados. O próprio W., disse acreditar que arremessou os objetos na mata durante a fuga, temendo que fossem levados pelos agressores.

Ele não conseguiu identificar os suspeitos, lembrando-se apenas de que se tratava de uma camioneta branca. Após o registro da ocorrência, W., dispensou atendimento médico imediato e informou que providenciaria meios para remover sua motocicleta do local.