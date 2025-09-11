Homem é preso após invadir residência da ex-companheira em Vilhena

Na madrugada desta quinta-feira, 11, por volta das 3h, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violação de domicílio, envolvendo violência doméstica, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima, identificada como A., relatou que está separada há cerca de dois meses de seu ex-companheiro identificado pela inicial I.

Na noite anterior, ambos participaram de uma festa de aniversário e, posteriormente, seguiram para um bar, onde jogaram sinuca e consumiram bebidas alcoólicas. Após um desentendimento, decidiram ir até a casa de A. No local, I., pediu para pernoitar na residência, mas teve o pedido negado.

Diante da negativa, o suspeito passou a agir de forma agressiva, arrancando o portão do trilho e invadindo a parte externa do imóvel. Ele ainda tentou entrar pela janela da casa.

Após sair voluntariamente do quintal e permanecer na rua, I., retornou e tentou novamente entrar na residência. Neste momento, A., em ato de defesa, lançou uma faca contra ele, que não chegou a causar ferimentos aparentes.

Quando a guarnição chegou ao local, o suspeito estava sentado ao solo. Ele recebeu ordem para se levantar e colocar as mãos sobre a cabeça, mas não obedeceu. Diante da resistência, os policiais utilizaram força moderada e algemas para contê-lo.

A vítima declarou que deseja representar judicialmente contra o suspeito e solicitou medida protetiva de urgência.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde ficaram à disposição da autoridade competente para as providências legais cabíveis.