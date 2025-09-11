Michelle Bolsonaro e Sandra Melo promovem Encontro do PL Mulher em Ji-Paraná

No próximo dia 27 de setembro, Ji-Paraná será sede do Encontro Nacional do PL Mulher em Rondônia. A data foi confirmada em conjunto por Michelle Bolsonaro, que é presidente nacional do PL Mulher, e por Sandra Melo, presidente estadual em Rondônia.

Em vídeo, Michelle confirmou a ida e aproveitou para agradecer o apoio dos rondonienses ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Nós estaremos aí em Ji-Paraná para o nosso encontro e quero agradecer a oração de cada um de vocês nesse momento tão difícil que estamos passando, mas temos que continuar levando a mensagem de fé e esperança a todos vocês”, declarou a ex-primeira-dama.

Para Sandra Melo, presidente do PL Mulher Rondônia, o encontro servirá para fortalecer as ações e o trabalho do partido por mais representação feminina na política partidária do estado.

“Num momento em que o presidente Bolsonaro está impedido de se manifestar, a Michelle tem sido uma liderança muito sábia na condução da direita. Tenho certeza que será uma grande oportunidade para falarmos diretamente às mulheres e lideranças políticas do nosso estado. É hora de mostrarmos força e sabedoria para conduzir a direita aí em Rondônia e em todo o Brasil.

O encontro será no dia 27 de setembro, um sábado, às 9h no Espaço Vera Cruz, em Ji-Paraná.