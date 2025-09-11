Polícia Civil prende homem por manter companheira e filhos em cárcere privado em Vilhena

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Vilhena, prendeu em flagrante nesta quinta-feira, 11, um homem suspeito de manter sua companheira e dois filhos em situação de cárcere privado.

De acordo com informações apuradas, a ação teve início quando os policiais da DEAM diligenciaram para averiguar uma ocorrência anterior de violência doméstica. No local, os agentes constataram que a vítima apresentava sinais de medo e submissão diante do investigado.

Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir, abandonando uma motocicleta e evadindo-se a pé. Em seguida, a vítima relatou que vinha sendo mantida em cárcere desde o último dia 8, sem poder sair de casa ou manter contato com familiares e amigos. O investigado também havia tomado o celular de um dos filhos para impedir qualquer comunicação externa.

Diante da gravidade da situação, a equipe policial deu continuidade às diligências e conseguiu efetuar a prisão do homem, que foi conduzido à delegacia e autuado pelo crime de cárcere privado contra a companheira, conforme o artigo 148, §1º, inciso I, do Código Penal. O suspeito permanecerá à disposição da Justiça.

A DEAM representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerada necessária para garantir a ordem pública, proteger a vítima e testemunhas e assegurar a aplicação da lei penal.

A Polícia Civil de Rondônia reforça que denúncias de violência doméstica podem ser feitas pelo telefone (69) 3322-3001 (Polícia Civil), 190 (Polícia Militar) ou diretamente na Delegacia da Mulher de cada município. O sigilo e a proteção às vítimas são garantidos.