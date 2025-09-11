STF tem maioria para condenar Bolsonaro e demais 7 réus por plano de golpe

Na tarde desta quinta-feira, 11, a ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal), formou maioria na Primeira Turma da Corte para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por participação no que seria um plano de golpe contra o resultado da eleição presidencial de 2022.

Resta apenas o voto de Cristiano Zanin, mas já não há mais como reverter na Primeira Turma do STF o resultado pela condenação dos réus.

O voto de Cármen Lúcia também formou maioria para condenar os réus:

Alexandre Ramagem , deputado federal (PL-RJ) e ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);

, deputado federal (PL-RJ) e ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência); Almir Garnier , almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;

, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro; Anderson Torres , ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;

, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro; Augusto Heleno , ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro;

, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro; Mauro Cid , ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira , ex-ministro da Defesa de Bolsonaro;

, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro; e Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, e candidato a vice-presidente em 2022.

Em relação a Bolsonaro, Ramagem, Garnier, Torres, Heleno e Paulo Sérgio, o placar está em 3 a 1, dada a divergência aberta pelo ministro Luiz Fux, que os absolveu de todos os crimes imputados a eles a partir da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). (leia a matéria completa AQUI).