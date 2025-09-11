VÍDEO: Motociclista sofre acidente e é socorrido em estado grave na área rural de Vilhena

Na noite de quarta-feira, 10, por volta das 21h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na linha 135, próximo ao novo cemitério, na zona rural de Vilhena.

Ao chegar ao endereço informado, os policiais constataram que a vítima, identificada pelas iniciais E.P.C., que conduzia uma motocicleta CG 150 Fan de cor preta, já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional.

No ponto indicado do acidente, a guarnição não encontrou qualquer veículo envolvido, sendo possível observar apenas marcas de sangue na estrada, confirmando a veracidade da informação repassada à Central de Operações.

Segundo o registro policial, existe um quebra-molas devidamente sinalizado no local, o que pode ter contribuído para a perda de controle da motocicleta e consequente queda.

No hospital, a equipe médica relatou que o condutor apresentava diversos ferimentos pelo corpo. Devido ao estado crítico em que se encontrava, não foi possível colher sua versão sobre a dinâmica do acidente.

Diante da ausência do veículo no local, da impossibilidade de ouvir a vítima e da inexistência de testemunhas, a ocorrência foi registrada com base nas informações iniciais para que a autoridade competente possa dar prosseguimento à apuração dos fatos.

Embora a polícia afirme que há um quebra-molas sinalizado no local, populares alegam que ele foi a causa do acidente (assista o vídeo abaixo).