VILHENA: Base da PM desativada ao lado de escola infantil no Cristo Rei está tomada por usuários de drogas; comunidade pede providências às autoridades

Moradores e comerciantes do bairro Cristo Rei, em Vilhena, denunciaram nesta quinta-feira, 11, à redação do Extra de Rondônia, a situação de abandono da antiga Base da Polícia Militar, localizada na Avenida Melvin Jones, esquina com a Rua 1502.

Segundo os relatos, o prédio encontra-se desativado há bastante tempo e acabou se tornando ponto de abrigo para moradores de rua e, principalmente, usuários de drogas. A estrutura, que faz divisa com uma escola infantil, está tomada por lixo e em condições precárias, oferecendo riscos à comunidade.

Moradores destacam que o mau cheiro é constante, já que os frequentadores do local utilizam o espaço e seus arredores para necessidades fisiológicas. Além disso, a população relata que brigas e confusões, motivadas pelo uso de drogas e bebidas alcoólicas, acontecem com frequência.

A comunidade cobra providências urgentes por parte das autoridades competentes, seja com a reativação da Base Policial ou com o fechamento dos acessos ao prédio. “Do jeito que está, a qualquer momento pode acontecer uma tragédia aqui. O perigo é constante”, desabafou uma moradora.