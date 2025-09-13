Polícia investiga possível homicídio por envenenamento em Chupinguaia

Na tarde de sexta-feira, 12, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de morte a esclarecer no município de Chupinguaia, envolvendo o boliviano Miguel Beth Castilho Mamani, que residia nos fundos da loja Emerson Presentes.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o caso levanta suspeitas de envenenamento intencional, uma vez que a vítima e sua companheira, identificada como G., já haviam registrado boletim de ocorrência em 27 de agosto de 2025 por ameaças recíprocas.

O parente da vítima, C., relatou que trabalhou com Miguel, durante a manhã e o encontrou em boas condições de saúde. Após o almoço, no entanto, o comerciante disse que não se sentia bem, permanecendo em repouso. Mais tarde, por volta das 16h, ele voltou a passar mal, apresentando vômitos. Apesar da orientação para procurar atendimento médico, recusou-se a ir ao hospital, pedindo apenas para ser levado até a residência.

Ao retornar às 18h, C., encontrou a loja fechada. Já na manhã seguinte, ao verificar o quarto de Miguel, constatou que ele estava sem vida.

Durante a averiguação, na presença do filho da vítima, a polícia acessou as câmeras de segurança da loja e verificou que, por volta das 11h, G., havia levado alimentos até o local. Ao ser localizada posteriormente em uma fazenda na região, na casa de sua cunhada, a suspeita negou qualquer envolvimento no óbito. Ela alegou que consumiu melancia junto com Miguel, que não adicionou substâncias estranhas e que o relacionamento entre os dois havia se restabelecido recentemente.

G., informou ainda que, no dia anterior, Miguel havia ido até seu local de trabalho para adquirir um freezer, ocasião em que pediu auxílio pelo aplicativo WhatsApp, mas que depois desinstalou o app em razão do excesso de chamadas recebidas. Acrescentou que, após a refeição, chegou a tomar banho no banheiro da residência do comerciante antes de retornar ao serviço.

Diante das circunstâncias, a polícia recolheu restos de alimentos e frutas ainda existentes no local, que foram encaminhados à UNISP para exames periciais.

Além disso, após o registro da ocorrência, o filho da vítima, informou aos militares que havia encontrado entre os pertences do pai uma arma de fogo de fabricação estrangeira, acompanhada de um coldre e oito munições intactas calibre .22. O jovem entregou espontaneamente o material à polícia, afirmando não saber o que fazer com o objeto.

A arma foi identificada como um revólver de marca Gamo, fabricação de Taiwan, com capacidade para oito tiros, sendo recolhida juntamente com as munições.

O caso segue em investigação para esclarecer as circunstâncias da morte e a possível configuração de homicídio por envenenamento.