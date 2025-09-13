Rosangela Donadon lamenta falecimento de Procurador do Município de Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon lamentou o falecimento do advogado Mário Gardini, procurador do Município de Vilhena, ocorrido nas primeiras horas deste sábado, 13 de setembro.

Ele estava internado na UTI do Hospital Regional de Vilhena (leia mais AQUI).

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA DE PESAR DA DEPUTADA:

“Recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do advogado e procurador do município de Vilhena, Mário Gardini. Homem de notável conhecimento teológico e jurídico, deixou sua marca pela dedicação, sabedoria e compromisso com a cidade de Vilhena.

Sua trajetória foi marcada pelo respeito, pela integridade e pela valiosa contribuição ao desenvolvimento do nosso município.

Neste momento de dor, prestamos nossa solidariedade e condolências à família, amigos e colegas, rogando a Deus que conforte os corações enlutados e conceda paz e força a todos.

Deputada estadual Rosangela Donadon