Carro colide com bezerro na BR-435 próximo a Colorado do Oeste

No final da tarde deste domingo, 14, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na BR-435, nas proximidades de Colorado do Oeste.

De acordo com as primeiras informações, o condutor de um carro trafegava pela rodovia quando acabou colidindo contra um bezerro que estava sobre a pista.

Com o impacto, o veículo teve danos materiais, mas, felizmente, o motorista não sofreu ferimentos. Já o animal apresentou ferimentos, porém não morreu.

A PRF esteve no local para registrar a ocorrência e orientar os motoristas que passavam pela via, reforçando os cuidados necessários ao trafegar por trechos onde é comum o cruzamento de animais na pista.