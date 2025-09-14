Servidora pública morre vítima de câncer e colégio Tiradentes suspende atividades nesta segunda-feira em Vilhena

A Servidora pública Vanessa Repessold dos Santos, 45 anos, que desempenhava funções no Colégio Tiradentes da Polícia Militar V, morreu neste domingo, 14, vítima de câncer no intestino.

Em comunicado, o colégio lamentou o falecimento de Vanessa, tratando-a como profissional exemplar.

“Vanessa foi muito mais que uma profissional exemplar: foi inspiração, força e dedicação. Uma mãe amorosa, amiga fiel e companheira de jornada que espalhava carinho, sabedoria e leveza por onde passava. Sua partida precoce deixa não apenas uma lacuna entre colegas, professores e servidores, mas também um vazio profundo no coração de todos que tiveram a honra de compartilhar momentos ao seu lado. Neste momento de dor, palavras tornam-se insuficientes, mas rogamos a Deus que a receba em sua infinita bondade e conforte o coração de seus familiares e amigos diante desta perda irreparável. Nosso carinho e solidariedade à família enlutada”, explica a nota.

Devido ao falecimento, o colégio informou não haverá atividades escolares no CTPMV nesta segunda-feira, 15, como forma de respeito e solidariedade à memória da servidora e seus familiares.

Vanessa é irmã da ex-vereadora vilhenense Vivian pessold.