VÍDEOS: homem invade Shopping pelo teto, entra em joalheria e foge após sistema de alarme acionar em Vilhena

Neste sábado, 13 de outubro, por volta das 23h, um homem invadiu as instalações do Shopping Jardins de Vilhena utilizando escadas de manutenção e pelo forro do prédio, após o horário de fechamento do local.

O alvo foi a joalheria Capra, localizada dentro do empreendimento.

A inspeção técnica constatou que o invasor utilizou escadas de manutenção em área desocupada para acessar o forro e, por esse meio, entrar na joalheria. Contudo, assim que o alarme foi acionado, o indivíduo deixou o local às pressas, abandonando no interior da loja uma mochila com ferramentas e cordas.

Em comunicado enviado ao Extra de Rondônia, o Shopping Jardins de Vilhena informou que o sistema de alarme foi acionado de imediato, mobilizando prontamente a equipe de segurança.

Com apoio do circuito interno de monitoramento (CFTV), foi possível acompanhar em tempo real a movimentação no local. O vigilante de plantão constatou a presença de um indivíduo em ação criminosa no interior da loja, momento em que foram acionados reforços da segurança especializada e a Polícia Militar. As forças de segurança realizaram uma varredura completa em todo o perímetro.

Conforme o comunicado, não houve registro de feridos nem de danos patrimoniais significativos. O material apreendido foi entregue à Polícia Militar, que registrou a ocorrência e dará seguimento às investigações.

“O Shopping Jardim de Vilhena reitera seu compromisso com a segurança e tranquilidade de clientes, lojistas e colaboradores, mantendo total colaboração com as autoridades competentes para a completa elucidação dos fatos. Seguiremos investindo em ações de prevenção e reforço da segurança, de forma a garantir que todos possam usufruir de nosso espaço com tranquilidade e confiança”, diz a nota.