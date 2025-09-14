VÍDEOS: vendaval e chuva forte derrubam barracas em torneio e deixam feridos em Vilhena

Um vendaval acompanhado de forte chuva atingiu Vilhena na tarde deste domingo (14) e interrompeu um torneio esportivo realizado na Associação Nova Vida.

O evento foi paralisado após rajadas de vento derrubarem barracas que estavam montadas no local.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, duas pessoas ficaram feridas ao serem atingidas pela estrutura de uma das barracas.

As vítimas receberam atendimento imediato no local e, em seguida, foram encaminhadas para avaliação médica. Não há informações de maior gravidade sobre o estado de saúde delas.

Testemunhas relataram que o vento começou de forma repentina, espalhando objetos e causando pânico entre os participantes e torcedores presentes. A organização suspendeu as atividades por medida de segurança, diante do risco de novos incidentes.

