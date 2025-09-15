Atletas de Vilhena representam Rondônia no 32º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos em São Paulo

O grupo de atletas da academia Champions, de Vilhena, representou Rondônia no 32º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos, realizado entre os dias 11 e 14 de setembro, em São Paulo (SP).

O evento foi promovido pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI).

Na classificação geral, Rondônia conquistou o 3º lugar entre os estados participantes, mostrando a força e o crescimento do karatê interestilos na região Norte.

Os jovens atletas da Champions demonstraram desempenho de destaque, conquistando medalhas em diferentes categorias.

Confira os principais resultados:

Rafael Silva Barboza – 3º lugar no kata individual; Aysla Pereira da Costa – 2º lugar no kata individual; 3º lugar no kumite individual; campeã no revezamento 11 e 12 anos.

Pietra Vitória Leal da Silva – 3º lugar no kumite individual; 1º lugar no kumite revezamento 11 e 12 anos; Flávio Gomes da Silva – 2º lugar no kata individual; 2º lugar no kumite revezamento.

Também participaram da competição os atletas: Maria Eduarda Campoe da Silva, Ana Roberta Oliveira Trindade, Sophia dos Santos Vilas Bôas, Gabriel dos Santos Luna, Nathan Marins Bispo e Fabiula Katyele Costa Souza, que, apesar de não subirem ao pódio, tiveram a oportunidade de competir em nível nacional e adquirir experiência.

O desempenho da equipe vilhenense reforça o potencial esportivo de Rondônia e evidencia a importância de apoiar atletas de base. Além de incentivar a prática esportiva, a participação em competições nacionais fortalece o nome do estado no cenário esportivo brasileiro.

A participação da equipe só foi possível graças ao apoio de diferentes instituições e parceiros.