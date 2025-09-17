5ª Copa Society Embratel em Vilhena: Rodada terá confrontos decisivos nas categorias 4.0 e Livre

A emoção da 5ª Copa Society Embratel, realizada em Vilhena, continua com grandes jogos programados para esta semana. As partidas acontecem na sexta-feira (19) e no domingo (21), com disputas nas categorias 4.0 e Livre.

Na sexta-feira (19), a bola rola a partir das 19h15, pela categoria 4.0, com o duelo entre GD Móveis Planejado x Metal Ferro. Logo em seguida, às 20h15, pela categoria Livre, será a vez de Atlantic United x CRC Castilho/Espetinho & Cia.

No domingo (21), a rodada promete ainda mais emoção com quatro confrontos diretos na categoria Livre:

14h30: AFC Central x Racing

15h30: Predestinados x Assarizal

16h30: Corrêa x Magnum

A competição segue movimentando atletas e torcedores, consolidando-se como uma das principais disputas de futebol society da região.