Bancada Federal de Rondônia garante união para cobrar votação da PEC da Transposição na Câmara

Com o objetivo de votar, o quanto antes, a PEC 47/2023, que trata da transposição dos servidores dos ex-territórios federais, a Bancada Federal de Rondônia se uniu para cobrar do presidente da Câmara dos Deputados o andamento urgente da matéria.

A estratégia é realizar uma reunião com o presidente da casa, o deputado Hugo Motta, para que a PEC passe a ser prioridade na ordem do dia. O movimento já havia sido antecipado pelo senador Jaime Bagattoli (PL) que, no início do ano, solicitou uma audiência com Motta para tratar do início da tramitação da proposta.

“Desde o primeiro mês do seu mandato eu venho atuando para ver os nossos valorosos servidores do ex-território de Rondônia reconhecidos no quadro da União. Tivemos uma trajetória rápida e de muito sucesso no Senado. Agora, queremos que o mesmo se repita na Câmara”, declarou o senador.

HISTÓRICO DE APOIO

Desde que assumiu seu mandato, Jaime tem assumido protagonismo na luta pela transposição dos servidores. Ele foi um dos senadores que assinou o desarquivamento da PEC 07/2018 em março de 2023. A partir disso, adotou uma série de agendas e reuniões para garantir o avanço da proposta.

No Plenário, Jaime não só votou a favor como lutou para que a PEC fosse aprovada por unanimidade, a fim de garantir que esta chegasse fortalecida na Câmara dos Deputados, onde aguarda o início da tramitação.