Campeonato Rondoniense Sub-15 e Sub-17 começa dia 27 de setembro em RO

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) divulgou a tabela oficial do Campeonato Rondoniense Sub-15 e Sub-17 de 2025, que terá início no dia 27 de setembro.

A competição contará com a participação de clubes da capital e do interior, divididos em três grupos regionais.

No Grupo A (Capital), os confrontos de abertura acontecem em Porto Velho, no estádio Aluízio Ferreira e no CT do Rondoniense. O Genus estreia contra o Brazuca, enquanto o Rondoniense encara o Gazyn Porto Velho.

Já no Grupo B (Interior), os jogos iniciais serão no Cassolão, em Rolim de Moura, e no Biancão, em Ji-Paraná. O Rolim de Moura enfrenta o Guaporé, e o Sant German mede forças com o Atlético Cacoal.

No Grupo C (Interior), o União Cacoalense recebe o Espigão no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal, em partida marcada para o dia 28. O Vilhena Esporte Clube folga na rodada de estreia.

A fase inicial será disputada em três rodadas, com jogos previstos entre 27 de setembro e 18 de outubro. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para a segunda fase, que terá confrontos eliminatórios até a grande final.

O campeonato é considerado uma das principais vitrines para jovens talentos do futebol rondoniense, servindo como porta de entrada para atletas que sonham em seguir carreira profissional.