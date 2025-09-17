Cássio Gois prestigia 16ª “Festa da Linguiça” evento reuniu cerca de 20 mil pessoas em Cacoal

A tradicional Festa da Linguiça, realizada na Linha 21, em Cacoal, mais uma vez entrou para a história. Durante dois dias de programação intensa, a Vila Pomerana recebeu quase 20 mil visitantes, que prestigiaram uma das maiores celebrações culturais do município.

O evento contou com uma ampla programação, valorizando as raízes da cultura pomerana. Não faltaram apresentações de concertina, danças típicas, comidas tradicionais e, claro, muito churrasco e linguiça – o grande símbolo da festa.

Um dos momentos de destaque foi a premiação de R$ 10 mil em dinheiro, que movimentou ainda mais os participantes e trouxe ainda mais brilho ao evento. O público ainda vibrou com o show nacional da banda Forró Perfeito, que levou alegria e animação a todos os presentes.

Toda a renda obtida durante o evento será revertida para a manutenção da comunidade, através da Associação Asprolim, além de investimentos na própria estrutura da festa, garantindo que cada edição seja ainda melhor que a anterior.

O deputado estadual Cássio Gois, parceiro da festa, destacou a importância do evento e parabenizou os organizadores:

“Quero deixar aqui meus parabéns a todos os organizadores, voluntários e famílias que se empenharam para que a Festa da Linguiça fosse esse grande sucesso. É uma festa que já faz parte da identidade de Cacoal e fortalece a nossa cultura pomerana. Reafirmo meu compromisso de continuar investindo na festa da linguiça e já estou junto para 2026, porque essa festa merece crescer cada vez mais.”

Ao todo, o parlamentar já destinou mais de R$ 500 mil em investimentos, fortalecendo a estrutura da comunidade e consolidando a Linha 21 como palco de uma das maiores festas culturais da região.

A Festa da Linguiça já é considerada um dos maiores encontros culturais da região e segue reforçando a importância da preservação das tradições, da união da comunidade e do fortalecimento da identidade pomerana em Cacoal.