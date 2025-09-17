Criminoso usa enxada para quebrar janela e furtar casa em Vilhena

No começo da tarde desta quarta-feira, 17, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma residência localizada na Rua 7203, no bairro Jardim Novo Horizonte, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima contou a polícia que no momento do crime ela estava em seu local de trabalho, enquanto sua filha se encontrava na escola. Ao retornarem para casa, perceberam que a janela de blindex da cozinha estava quebrada.

Segundo os relatos, o criminoso teria utilizado uma enxada para forçar a abertura da janela, o que resultou na quebra do vidro e possibilitou a entrada no interior do imóvel.

Do local foram levados cerca de R$ 100,00 em dinheiro, alguns frascos de perfume e um aparelho celular Samsung A14, de cor preta. A vítima informou ainda que a residência possui sistema de monitoramento eletrônico, porém, até o momento não conseguiu acesso às imagens armazenadas. Ela foi orientada pela guarnição a encaminhar o material, tão logo consiga obtê-lo, diretamente à UNISP, a fim de auxiliar nas investigações.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável por apurar o caso.