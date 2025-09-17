Deputada Rosangela Donadon visita Darci Cerutti, liderança empresarial de Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon esteve em visita ao empresário Darci Cerutti, em Vilhena, no último fim de semana.

Cerutti é reconhecido por sua trajetória de liderança no setor empresarial, sendo fundador de diversas entidades representativas, entre elas a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), e atualmente ocupa a presidência do Conselho Deliberativo do Sebrae em Rondônia.

Durante o encontro, a deputada ressaltou a relevância da atuação de Darci Cerutti para o fortalecimento do empreendedorismo e para o desenvolvimento regional. Segundo Rosangela Donadon, a experiência e dedicação de líderes como Cerutti contribuem diretamente para a geração de empregos, a inovação e o crescimento sustentável da economia local.

“Foi uma alegria poder visitar o amigo Darci Cerutti e reconhecer sua história de dedicação ao comércio, ao associativismo e ao fortalecimento das instituições que apoiam nossos empresários. Seu trabalho inspira e abre caminhos para que Rondônia siga avançando”, afirmou a parlamentar.

A visita reforça a aproximação do mandato da deputada com setores estratégicos da economia rondoniense, especialmente aqueles voltados ao incentivo aos pequenos e médios negócios, que têm papel fundamental na movimentação da economia e no desenvolvimento das cidades do estado.