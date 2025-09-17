Deputado Alex Redano manifesta apoio aos garimpeiros e convoca audiência pública em defesa da atividade em RO

O parlamentar exibiu vídeos que mostram balsas sendo explodidas, garimpeiros em desespero e o impacto ambiental da ação, como o derramamento de óleo nas águas do rio Madeira.

Na tarde desta terça-feira (16) durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), o presidente da Casa, deputado Alex Redano (Republicanos), manifestou repúdio à operação do governo federal que resultou na destruição de balsas de garimpo no Rio Madeira, no estado do Amazonas, ocorrida na manhã da segunda-feira (15).

“Temos a informação de que esses garimpeiros têm a Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) e ações em curso na Justiça, e mesmo assim tiveram seus bens destruídos. É um ataque direto à dignidade de centenas de pais de família”, afirmou o presidente.

Preocupado com a possibilidade de operações semelhantes ocorrerem em Rondônia, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia anunciou a convocação de uma audiência pública com a participação de autoridades, representantes de cooperativas e garimpeiros para debater o tema. O objetivo, segundo ele, é garantir segurança jurídica e encontrar soluções que permitam a regularização da atividade no estado. “É preciso regularizar a atividade garimpeira em Rondônia e garantir que quem trabalha com honestidade tenha o direito de produzir e sustentar sua família”, destacou.

De acordo com informações oficiais, até o meio-dia desta segunda-feira (15), já haviam sido destruídas 71 balsas com dragas no Rio Madeira. A Defensoria Pública da União chegou a entrar com pedido para suspender as explosões, alegando riscos ambientais e sociais, mas o pleito foi negado pela Justiça.

A convocação da audiência pública deve ocorrer nos próximos dias e contará com a presença de órgãos ambientais, representantes do setor mineral e lideranças políticas.