Dr. Aparício Carvalho lança livro sobre as mudanças que moldam o futuro da educação da sociedade

O Dr. Aparício Carvalho de Moraes é um nome de destaque no cenário educacional e político-social de Rondônia, com uma trajetória bem-sucedida em ambas as áreas. Além de médico psiquiatra, reitor emérito do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e Diretor-Presidente do Grupo que leva seu nome, Dr. Aparício também se dedica à literatura, sendo membro da Academia de Letras de Rondônia.

Agora, ele junta o conhecimento de cinco décadas dedicadas à educação e sua visão de mestre, médico e empresário para lançar Educação em Transformação: Reflexões sobre o Futuro e as Inovações que Moldam a Sociedade. Na obra, Dr. Aparício Carvalho apresenta ensaios que dialogam com a filosofia e a sociologia, abordando temas como o papel do educador, a inteligência artificial e a educação na região amazônica.

Com uma narrativa acessível e instigante, o livro se propõe a ser uma leitura essencial para educadores, gestores e estudantes que desejam compreender os desafios e as oportunidades do século XXI. Ao mesmo tempo, é um guia para aqueles que pretendem liderar as transformações educacionais de nosso tempo.

Ao longo de sua trajetória, Dr. Aparício Carvalho já contribuiu para a formação de milhares de profissionais, consolidando-se como uma das principais referências da educação na Amazônia Ocidental. Sua atuação vai além da gestão universitária, alcançando também a área social, ao promover iniciativas que integram ensino, pesquisa e responsabilidade comunitária.

Em suas próprias palavras, Dr. Aparício resume o espírito da obra: “Este livro tem como foco o crescimento da Amazônia e do nosso país. Registrar o que pensamos é garantir que nossas ideias sirvam de referência para as próximas gerações. Sem memória, não há legado. Sem debate, não há construção. Não escrevo para impor uma visão, mas para provocar reflexão — abrir caminhos para o diálogo e a transformação.”

Publicado pela Editora Viseu, Educação em Transformação está disponível em versão física e digital na Amazon. Mais do que um registro acadêmico, a obra é um convite à reflexão sobre o papel transformador da educação na sociedade contemporânea.

