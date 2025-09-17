Foragido do sistema penitenciário é recapturado pela PM em Vilhena

Na tarde desta quarta-feira, 17, por volta das 14h, a guarnição da Rádio Patrulha realizava ronda de rotina quando avistou um homem saindo de um terreno baldio, localizado na esquina da Avenida Paraná com a Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

O homem foi identificado como L.P., vulgo “Polaco”, já conhecido das autoridades e que, segundo informações da Polícia Militar, encontrava-se foragido do sistema penitenciário.

Durante a abordagem, o apenado confessou ter rompido a tornozeleira eletrônica, confirmando sua situação de fuga.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para registro da ocorrência e realização do exame de corpo de delito.

Após os procedimentos legais, L., foi encaminhado à Colônia Penal, onde permanece à disposição da Justiça.