Homem condenado a 24 anos de prisão por matar jovem a tiros em conveniência em cidade de RO

A 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho condenou um homem pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado.

A pena foi fixada em 24 anos, em regime inicialmente fechado. A sentença foi proferida pelo juiz Jaires Barreto, nesta terça-feira, 16 de setembro de 2025.

Os jurados reconheceram as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A ação para o julgamento do homicídio foi submetida a júri popular, composto por jurados sorteados no início do julgamento, entre pessoas da sociedade, inscritas para o Júri.

Durante a sessão, a defesa e a promotoria se revezaram nos questionamentos feitos ao réu e às testemunhas, que também responderam às perguntas do magistrado.

O CRIME

No dia 24 de julho de 2024, em uma conveniência na rua Marechal Deodoro, no bairro Olaria, região central de Porto Velho, o condenado assassinou a vítima, Lucas Castro da Silva, a tiros e fugiu do local. O crime foi registrado por câmeras de monitoramento do estabelecimento.