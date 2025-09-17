Mulher registra ocorrência após cair em golpe de loja virtual em Corumbiara

Na manhã desta quarta-feira, 17, uma mulher identificada pelas iniciais V., compareceu ao quartel da Polícia Militar, situado na Rua Geraldo Biezec, no centro de Corumbiara, para denunciar ter sido vítima de um golpe aplicado por meio de uma loja virtual.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou à polícia, que realizou uma compra no site “Beauty Fitness Brasil”, no valor de R$ 305,00, parcelado em três vezes no cartão de crédito. Após a transação, o responsável pela suposta empresa enviou um link eletrônico, orientando que fosse salvo no aparelho celular para acesso ao ambiente virtual da loja.

No entanto, ao instalar o aplicativo proveniente do link, a vítima percebeu que terceiros não identificados passaram a acessar remotamente os conteúdos de seu celular. Diante da situação, bloqueou imediatamente o aplicativo e procurou a Polícia Militar para registrar a ocorrência.

O caso foi documentado e deve ser encaminhado à Polícia Civil, responsável pelas investigações.