PL decide expulsar vereador que xingou Michelle Bolsonaro de ‘quenga’

O PL em Pernambuco informou, nesta terça-feira (16/9), que expulsará o vereador Paulo Muniz do partido.

O parlamentar xingou a ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, de “quenga”, em grupo com outros vereadores, como revelou o Metrópoles.

“As manifestações atribuídas hoje ao vereador do Recife, Paulo Muniz, causam surpresa e revolta em todos no partido. Atacar a presidente do PL Mulher e esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro é algo inaceitável e reprovável. A direção nacional e estadual, diante das circunstâncias colocadas e da indignação coletiva, irá expulsar o vereador”, afirmou o PL de Pernambuco.

Apadrinhado de Valdemar Costa Neto, Paulo Muniz fez o comentário em grupo de WhatsApp da Câmara Municipal do Recife. Os vereadores se manifestavam sobre a condenação do ex-presidente e principal nome do PL, Jair Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Após vereadores de partidos de esquerda comemorarem o resultado do julgamento do núcleo 1 da trama golpista, Paulo Muniz (PL) protestou: “Honesto é Lula e sua quenga (sic)”.

Parlamentar do PT, Kari Santos respondeu à mensagem de Paulo Muniz questionando se Lula era casado com Michelle. Em seguida, o presidente do PL do Recife diz: “É. Duas quengas, tão dominando o mundo (sic)”.

À reportagem, Paulo Muniz negou ter escrito a mensagem no grupo dos vereadores. “Jamais falaria isso. O contrário, sou um grande admirador da ex-primeira-dama por suas lutas”, afirmou.