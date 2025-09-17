Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal no Rio Madeira em RO e AM

Na manhã de segunda-feira, 15, equipes da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Força Nacional de Segurança Pública deflagraram uma operação contra o garimpo ilegal no Rio Madeira, entre os municípios de Manicoré e Humaitá, no Amazonas, com extensão também no estado de Rondônia.

A ação, coordenada pelo Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia), cumpriu ordem judicial expedida pela Justiça Federal do Amazonas para a destruição de dragas utilizadas na exploração mineral clandestina.

Segundo informações repassadas pela PF, até o fim da tarde já haviam sido destruídas 95 dragas, sendo 71 no Amazonas e 24 em Rondônia. Além disso, uma espingarda calibre 12 foi apreendida durante a operação.

Desde 2023, a Polícia Federal mantém operações permanentes no Rio Madeira visando combater a mineração ilegal, mas neste ano a ação ganha reforço com a integração de diferentes forças de segurança pública e órgãos do Judiciário.

Servidores do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) também acompanham os trabalhos, fiscalizando as condições precárias a que trabalhadores das balsas eram submetidos, com o objetivo de adotar as medidas cabíveis.

A PF destacou que o garimpo ilegal causa graves impactos ambientais e sociais, incluindo poluição do rio, riscos à saúde das comunidades ribeirinhas e exploração de mão de obra em condições degradantes.

