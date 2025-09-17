Polícia Militar cumpre mandado de prisão e mulher é detida em Cerejeiras

Na manhã desta quarta-feira, 17, por volta das 10h, a Polícia Militar deu fiel cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de L.P.N., de 41 anos, no município de Cerejeiras.

A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Genérica da Comarca de Cerejeiras em 29 de agosto de 2025, com validade até 06 de março de 2041. Trata-se de prisão definitiva em regime fechado, com pena estipulada em 9 anos e 6 meses de detenção.

A captura ocorreu na Rua Alagoas, bairro Primavera, onde a condenada foi abordada e cientificada do mandado. Em seguida, ela foi conduzida ao Hospital São Lucas, para realização do exame de corpo de delito, e posteriormente apresentada na cadeia pública de Cerejeiras, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Militar destacou que o cumprimento do mandado faz parte das ações de combate à criminalidade e de garantia do cumprimento das decisões judiciais no Cone Sul do Estado.