Representante da Igreja Batista Nacional Manancial apresenta “Arena Missões” em Vilhena

Em entrevista ao Extra de Rondônia na tarde desta quarta-feira, 17, Gabriel Stédile, membro e integrante do corpo de líderes da Igreja Batista Nacional Manancial, (IBN), convidou a população para prestigiar o “Arena Missões”, evento que acontecerá no próximo sábado, 20, a partir das 19h, na Feira do BNH.

“Nosso objetivo é despertar nas pessoas a visão missionária. O tema deste ano é Ide por todo o mundo e queremos mostrar a importância de levar a palavra de Deus a todas as nações”, destacou Stédile.

Segundo ele, a programação contará com comidas típicas em 12 barracas representando nove países. “Será uma experiência cultural e espiritual para toda a família, unindo gastronomia, fé e solidariedade”, afirmou.

Stédile ressaltou ainda o propósito central do evento. “O Arena Missões busca levantar fundos para apoiar os missionários que foram enviados para fora do país. Muitos deles atuam em regiões onde falar de Jesus é proibido, mas continuam firmes em seu chamado, enfrentando grandes desafios.”

Além disso, ele destacou que a igreja mantém outras iniciativas permanentes. “Realizamos arrecadação de alimentos para a montagem de cestas básicas e promovemos ações ao longo do ano em prol da obra missionária”, explicou.

Por fim, o líder reforçou o convite à comunidade. “Contamos com a presença de todos. Mais informações sobre como participar e contribuir estão disponíveis no Instagram da igreja, @ibnmanancial, ou pelo telefone (69) 3321-5316.