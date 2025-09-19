Após Comandante-Geral da PM visitar Vilhena e falar sobre combate às organizações criminosas, pizzaria é alvo de pichações com ameaças atribuídas ao PCC

Na noite de quinta-feira, 18, por volta das 23h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma pizzaria localizada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A denúncia informava que frases de ameaça atribuídas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) haviam sido escritas nas paredes do banheiro do estabelecimento.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha esteve no local e constatou que as mensagens eram direcionadas à sobrinha da gerente do comércio.

A responsável pelo estabelecimento relatou que, na quinta-feira da semana anterior, já havia tomado conhecimento de uma carta supostamente oriunda da facção criminosa, endereçada à sua sobrinha, fato registrado anteriormente na Polícia Civil. Agora, novas ameaças surgiram por meio das pichações no banheiro, cujas imagens foram registradas e apresentadas à guarnição, sendo anexadas ao boletim de ocorrência.

A gerente afirmou não ter suspeitas sobre a autoria das mensagens, mas destacou que a situação gerou grande insegurança tanto para ela quanto para os frequentadores do local, considerando a gravidade da menção à organização criminosa, o que representa risco à ordem pública.

Diante do ocorrido, os policiais preservaram o local até a devida documentação fotográfica, orientaram a vítima quanto aos procedimentos legais e registraram o boletim de ocorrência. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que deverá investigar a autoria das ameaças e adotar as medidas cabíveis.

Vale ressaltar que o Comandante-Geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel Braguin, esteve em Vilhena nesta semana para tratar sobre o enfrentamento às organizações criminosas no Cone Sul do estado (leia mais AQUI).