Cristiane Lopes destina R$ 100 mil à AMA-RO e reforça apoio às famílias atípicas

Emoção e esperança marcaram a entrega de uma emenda parlamentar de R$100 mil feita pela deputada federal Cristiane Lopes (União Progressista) à Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia (AMA-RO).

Além da liberação do recurso, a parlamentar anunciou novos avanços para a estrutura da AMA-RO, a instalação de uma sala de corte e costura, em parceria com o Instituto Federal de Rondônia (IFRO), e a criação de uma sala de realidade aumentada, que ampliará as possibilidades de aprendizagem e interação para as crianças e famílias atendidas pela instituição.

“Muito feliz em realizar mais uma entrega aqui na AMA, uma instituição que já faz um trabalho brilhante. Esses R$100 mil já estão na conta e serão utilizados para atender as crianças, mas também para apoiar as mamães, que precisam desse suporte diário”.

A presidente da AMA-RO, Nilza Maria Ferreira, emocionada, agradeceu o gesto.“Graças a Deus e à deputada Cristiane Lopes, porque sem essa emenda a AMA não teria condições de custear durante um ano os profissionais que estão atendendo nossos filhos. Esse recurso representa muito para cada família que depende desses atendimentos.”

A emoção também tomou conta das mães presentes. Gilmara Lima, mãe atípica atendida pela AMA-RO, destacou a importância desse apoio para a vida das famílias. “Só quem vive essa realidade sabe o quanto é difícil. Esse recurso representa mais do que dinheiro, representa esperança e dignidade. Saber que temos profissionais para atender nossos filhos e apoio para nós, mães, nos dá força para continuar lutando todos os dias.”

Em Brasília, Cristiane Lopes vem se consolidando como uma das principais vozes em defesa das famílias atípicas.

Atualmente, ela preside a Frente Parlamentar de Cuidados das Mães de Crianças e Adolescentes com Deficiências, Autismo e Doenças Raras.

Seu primeiro projeto de lei aprovado na Câmara Federal instituiu a Semana Nacional da Maternidade Atípica, uma conquista que reforça sua bandeira em prol da inclusão e do acolhimento.

Mais do que um investimento financeiro, a entrega desse recurso representa um gesto de cuidado, compromisso e valorização de quem dedica a vida a transformar realidades. Para muitas famílias, é a certeza de que não estão sozinhas na caminhada.