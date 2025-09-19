Força Tática apreende mais de 1 kg de maconha após perseguição em Corumbiara

Na noite de quinta-feira, 18, por volta das 23h, a guarnição da Força Tática de Cerejeiras realizava policiamento e vigilância no distrito de Vitória da União, em Corumbiara, quando avistou uma motocicleta Honda NXR Bros 160, de cor preta, saindo de um local conhecido como “Zona do Leandro”, apontado em denúncias como ponto de venda de drogas.

Diante da suspeita, os militares iniciaram acompanhamento pela BR-370. Ao perceber a aproximação da viatura com sinais sonoros acionados, o condutor reduziu bruscamente a velocidade, colocou a mão sob a camiseta e lançou um invólucro plástico ao solo. Em seguida, abandonou a motocicleta ainda em movimento, retirou o capacete e fugiu a pé pela vegetação.

Os policiais reconheceram o suspeito como L.B.S., já conhecido no meio policial por envolvimento em crimes, incluindo tráfico de entorpecentes, além de ser o proprietário do local alvo da vigilância. Apesar das diligências imediatas, ele conseguiu escapar devido à densa vegetação e ao período noturno.

No local, os militares apreenderam a motocicleta, que está registrada em nome de M.D.G., conhecido na região de Corumbiara. A equipe foi até o endereço do proprietário para averiguação, mas ele não foi encontrado.

Também foi recuperado o invólucro dispensado durante a fuga, que continha mais de 1 kg de maconha. Segundo a Polícia Militar, instantes antes havia sido registrada ocorrência envolvendo outro homem que teria se deslocado ao mesmo ponto, o que reforça as suspeitas de intensa atividade criminosa na área (leia mais AQUI).

A droga e a motocicleta foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde o caso segue sob investigação.