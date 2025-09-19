Homem desaparece em sítio na zona rural de Chupinguaia e mobiliza buscas do Corpo de Bombeiros

Na tarde desta quinta-feira, 18, por volta das 16h, a Polícia Militar de Chupinguaia foi acionada para atender uma ocorrência de desaparecimento de pessoa no sítio “3K”, localizado na Linha do Bob, assentamento Maranata, zona rural do município.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, trata-se de Valdinei Barbosa da Silva, residente em Corumbiara. Ele havia se deslocado no último sábado, 13, até o local, acompanhado de seu irmão Vanderlei Barbosa da Silva, proprietário do sítio, para cuidar dos animais. Após o trabalho, Valdinei pediu para permanecer no imóvel.

Na noite de terça-feira, 16, um cunhado conversou com Valdinei na área externa da casa, sendo este o último registro de contato com ele. Já na quarta-feira, 17, à noite, vizinhos relataram a Vanderlei que o homem não estava mais na residência.

Na manhã de quinta-feira, 18, Vanderlei iniciou buscas com apoio de familiares e vizinhos, encontrando apenas uma camisa do desaparecido às margens de um lago, fato que levantou suspeitas de acidente ou até mesmo de envolvimento criminal.

Diante da situação, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e enviaram duas guarnições, totalizando oito militares, que realizaram varredura em represas, pastagens e matas da região.

A Polícia Militar também esteve no local, conversou com vizinhos e familiares, colheu informações preliminares e divulgou a fotografia de Valdinei em grupos comunitários de Chupinguaia e localidades vizinhas, solicitando apoio da população.

De acordo com Vanderlei, o irmão faz uso excessivo de bebida alcoólica, o que pode ter contribuído para uma eventual desorientação.

As buscas do Corpo de Bombeiros e da PM seguiram até o início da noite, mas Valdinei Barbosa da Silva não foi localizado. As equipes retornaram à cidade, ficando definido o reinício das operações na manhã desta sexta-feira, 19. Enquanto isso, a Polícia Militar seguirá com as investigações e divulgação de informações para auxiliar nas buscas.