Ladrões invadem residência no Jardim Eldorado, mas fogem após perseguição em Vilhena

Na madrugada desta sexta-feira, 19, por volta das 3h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto na Rua Antônio Stanger, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

No local, os militares entraram em contato com a equipe de uma empresa de monitoramento, que relatou ter flagrado a ação por meio do sistema de câmeras de um imóvel vizinho. Nas imagens, foi possível visualizar dois indivíduos adentrando em uma residência.

Após constatar a invasão, funcionários da empresa de monitoramento foram até o endereço em motocicleta e iniciaram perseguição aos suspeitos. Ao perceberem a aproximação, os criminosos fugiram a pé, pulando muros de diversas residências vizinhas, colocando em risco a segurança de terceiros.

Outras guarnições foram acionadas em apoio e realizaram buscas pela região, mas os suspeitos conseguiram se evadir, tomando rumo ignorado.

Apesar da tentativa, os ladrões não tiveram tempo de subtrair objetos da residência. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, para as providências cabíveis.