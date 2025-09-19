Facebook Instagram
Paciente aciona polícia após reclamar de atendimento no Hospital Regional de Vilhena

Mulher havia agendado consulta com especialista em Buco Maxilo, mas estava sendo atendida por uma estudante de odontologia
Imagem: Extra de Rondônia

Na manhã desta sexta-feira, 19, uma mulher identificada como R.A.F., de 45 anos, acionou a Polícia Militar no Hospital Regional de Vilhena, relatando insatisfação com o atendimento prestado a ela.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a paciente havia agendado consulta com um médico especialista em Buco Maxilo para acompanhamento de sua condição, pois havia sofrido um acidente. No entanto, após horas de espera, não foi atendida pelo profissional, mas sim por uma estudante de odontologia, situação que a deixou indignada.

Durante o atendimento policial, R., afirmou que o especialista não estava no hospital no horário previamente marcado, motivo de sua insatisfação. Em contato com os militares, o médico alegou que o caso da paciente não se enquadrava em sua área de responsabilidade, mas, diante da situação, decidiu realizar o atendimento.

Um funcionário do hospital, que pediu anonimato por medo de represálias, confirmou a reclamação da paciente, relatando que o especialista costuma se ausentar do local de trabalho, deixando pacientes esperando por longos períodos, fato que também teria ocorrido nesta sexta-feira.

O Extra de Rondônia mantém espaço aberto para eventual posicionamento da direção do hospital sobre o caso.

