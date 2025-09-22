Cirone participa de lançamento da pedra fundamental da nova Uidade Básica de Saúde em Vilhena

O município de Vilhena será contemplado com uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). O lançamento da pedra fundamental da obra ocorreu neste sábado (20).

A unidade, considerada a maior da Região Norte, está sendo construída pela Prefeitura, com o apoio do deputado estadual Cirone Deiró e do senador Confúcio Moura.

O prefeito Flori Cordeiro disse, durante a solenidade, que a obra está se tornando realidade, graças ao apoio do deputado estadual Cirone Deiró, que intermediou a viabilização do projeto e ao senador Confúcio Moura, que assegurou os recursos. Flori também se referiu ao empenho de sua equipe e dos vereadores do município. “São R$ 6,2 milhões já depositados na conta da Prefeitura. Não é promessa, é compromisso”, disse. Flori explicou que a Prefeitura doou o terreno e investiu quase meio milhão de reais nas obras de terraplanagem, que já foram executadas.

Cirone Deiró disse que se sentia feliz por ter intermediado a viabilização do projeto e elogiou o trabalho realizado por Confúcio Moura, nos 52 municípios rondonienses. “Ele é um senador que deve ser reconhecido, por abrir as portas do Governo Federal para nosso Estado”, disse. O deputado também destacou o comprometimento e a seriedade do prefeito Flori, na administração do município.

Na opinião de Cirone, a nova UBS deve contribuir para diminuir a sobrecarga da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e até de deslocamento de pacientes para a capital do Estado. “Muitos casos de gestantes que vão parar nas Unidades de Terapias Intensivas, em estado grave, poderiam ser evitados, se elas recebessem o atendimento adequado nas unidades básicas, no início da gravidez”, disse.

A assessora Vilma Alves dos Santos, que representou o senador Confúcio Moura na solenidade, disse que a nova UBS deverá ter capacidade para atender em torno de 25 mil pessoas, contemplando cerca de 10 bairros da cidade. “O senador é médico, conhece as necessidades das pessoas e sabe que a população precisa de um atendimento de qualidade”, afirmou.