Confira os resultados do fim de semana na 5ª Copa Embratel de Futebol Society em Vilhena

A 5ª Copa Embratel de Futebol Society agitou mais um final de semana em Vilhena com jogos realizados na sexta-feira, 19, e no domingo, 21 de setembro.

As partidas foram marcadas por equilíbrio em alguns confrontos e goleadas em outros, mostrando a força das equipes na disputa.

Na sexta-feira (19), o time Metal Ferro se destacou ao vencer o GD Móveis Planejado por 6 a 1, em jogo válido pela categoria 4.0. Já pela categoria Livre, o CRC Castilho/Espetinho & Cia levou a melhor sobre o Atlantic United, aplicando 4 a 0.

O domingo (21) foi ainda mais movimentado. O Racing venceu por 3 a 2 o AFC Central, em um duelo equilibrado. Na sequência, os Predestinados superaram o Assarizal por 2 a 1. Encerrando a rodada, o Corrêa venceu o Magnum por 6 a 3, em mais uma partida recheada de gols.

A competição segue com grandes jogos, prometendo fortes emoções ao público que acompanha a tradicional Copa Embratel.