Deputada Gislaine Lebrinha destina R$ 1,9 milhão para a saúde de Castanheira

A parlamentar esteve em Castanheira para anunciar o investimento. A agenda contou com a presença do chefe de gabinete Fredimar, do ex-prefeito Cláudio, do secretário municipal de Saúde, Jonathan, e de profissionais da área.

Lebrinha destacou a importância da aplicação dos recursos diretamente nos serviços: “Esse valor garante acesso a especialistas, medicamentos e transporte seguro para pacientes que precisam de tratamento fora da cidade. É um compromisso com a população de Castanheira”, afirmou.

O repasse fortalece a rede municipal e amplia a capacidade de atendimento às famílias, assegurando maior alcance dos serviços de saúde.