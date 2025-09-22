Facebook Instagram
Deputada Gislaine Lebrinha destina R$ 1,9 milhão para a saúde de Castanheira

Recurso será aplicado em custeio, medicamentos, transporte de pacientes e contratação de especialistas
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) destinou R$ 1.940.000,00 para a saúde do município de Castanheira.

O recurso será usado no custeio da rede municipal, na compra de medicamentos, em atendimentos com especialistas e no apoio a viagens de pacientes para outros municípios.

A parlamentar esteve em Castanheira para anunciar o investimento. A agenda contou com a presença do chefe de gabinete Fredimar, do ex-prefeito Cláudio, do secretário municipal de Saúde, Jonathan, e de profissionais da área.

Lebrinha destacou a importância da aplicação dos recursos diretamente nos serviços: “Esse valor garante acesso a especialistas, medicamentos e transporte seguro para pacientes que precisam de tratamento fora da cidade. É um compromisso com a população de Castanheira”, afirmou.

O repasse fortalece a rede municipal e amplia a capacidade de atendimento às famílias, assegurando maior alcance dos serviços de saúde.

