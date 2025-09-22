Grêmio vence Internacional em clássico com polêmicas e expulsões

Em clássico recheado de polêmicas e com direito a pênalti desperdiçado no último lance, o Grêmio ganhou do Internacional por 3 a 2, neste domingo (21), no Estádio Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A vitória depois de três jogos coloca o Grêmio na 12ª colocação, com 28 pontos, deixando para trás o Internacional, que estacionou nos 27 e caiu para o 13º lugar.
O resultado negativo aumentou a pressão em cima de Roger Machado no comando do Internacional, que foi demitido do Inter.
COMO FOI O CLÁSSICO?
O Internacional começou o clássico controlando a posse de bola. Não demorou para ter a primeira polêmica. Bernabéi caiu na área após carrinho de Noriega e o VAR chamou Marcelo de Lima Henrique, que assinalou pênalti depois de cinco minutos. Alan Patrick cobrou forte e abriu o placar. Tiago Volpi chegou a tocar na bola.
Mas a alegria colorada durou apenas oito minutos. Marlon recebeu de Willian e cruzou na área. Carlos Vinícius cabeceou firme, sem chances para Rochet. Autor do gol de empate do Grêmio, o centroavante precisou ser substituído antes do intervalo por causa de uma lesão muscular.
Na reta final do primeiro tempo, Bruno Tabata cruzou e Carbonero, livre de marcação, finalizou por cima do travessão. Mas a bola acertou o braço de Noriega na hora do cruzamento e Marcelo de Lima Henrique assinalou pênalti depois de ser chamado pelo VAR. Alan Patrick deslocou Volpi e recolocou o Inter na frente.
O Grêmio, porém, buscou o empate antes do intervalo. Aos 53 minutos, André Henrique aproveitou escanteio cobrado por Willian e, de cabeça, deixou tudo igual.
Depois de um primeiro tempo movimentado, a etapa final começou morna. Borré quase recolocou o Internacional na frente ao desviar de carrinho para fora. A resposta do Grêmio foi letal aos 18 minutos. No contra-ataque, Alysson desceu em velocidade, invadiu a área e chutou no cantinho de Rochet.
Aos 25 minutos, Marcelo de Lima Henrique expulsou Arthur com a ajuda do VAR por entrada dura em cima de Carbonero. Com um a mais, o Internacional foi para cima do rival. Aos 35 minutos, Ricardo Mathias cabeceou e Tiago Volpi fez grande defesa.
A reação colorada ficou mais difícil aos 45 minutos, quando Bernabéi cometeu falta em Olivera e foi expulso. No último lance, André Henrique derrubou Aguirre dentro da área e Marcelo de Lima Henrique assinalou o terceiro pênalti para o Inter. Alan Patrick tirou muito de Volpi e acertou a trave.